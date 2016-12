Littau: Schwerverletzter E-Bike-Fahrer

In der Nacht von Samstag auf Sonntag, gegen 02:00 Uhr, wurde in Luzern/Littau, Rothenstrasse, ein E-Bike - Fahrer am Strassenrand schwer verletzt aufgefunden.



Am Sonntag gegen 02:00 Uhr, wurde von Verkehrsteilnehmer in Luzern/Littau, auf der Rothenstrasse, am Strassenrand eine verletzte Person aufgefunden. Neben dem 36 jährigen Mann lag ein E-Bike. Er wurde mit der Ambulanz ins Spital eingeliefert.



Der Unfallhergang ist Gegenstand der laufenden Ermittlungen. In diesem Zusammenhang sucht die Polizei Zeugen. Personen, welche Angaben zum Unfallhergang machen können, werden gebeten, sich bei der Luzerner Polizei, Telefon 041 248 81 17, zu melden.