Pfäffikon: In fünf Baubaracken eingebrochen

In der Nacht auf Freitag wurde in Pfäffikon in fünf Baubaracken eingebrochen. In vier Fällen ging die unbekannte Täterschaft leer aus, in einem Fall steht das Deliktsgut noch nicht fest.

Bei Verdacht Telefon 117

In der dunklen Jahreszeit steigen erfahrungsgemäss die Einbruchszahlen an. Die Kantonspolizei Schwyz ruft die Bevölkerung dazu auf, verdächtige Beobachtungen sofort via Telefon 117 zu melden. Verdächtige Situationen können sein: