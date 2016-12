Hergiswil NW: Selbstunfall auf der Autobahn

Am Donnerstag morgen hat sich in Hergiswil auf der Autobahn A2, im Bereich der offenen Lopperstrecke, ein Selbstunfall eines Personenwagens ereignet. Beide Fahrzeuginsassen wurden dabei verletzt.



Der 20-jährige Lenker fuhr mit seinem Personenwagen von der Seestrasse herkommend beim Reigeldossen auf die Autobahn in Richtung Norden. Im Bereich der Einmündung kam der Autofahrer auf der offenen Lopperstrecke mit seinem Fahrzeug ins Schleudern und kollidierte mit der Fahrbahnbegrenzungsmauer auf der linken Seite. Der Personenwagen kam anschliessend quer zur Fahrtrichtung auf der Fahrbahn zum Stillstand. Der Fahrer sowie auch die Beifahrerin zogen sich durch den Aufprall noch unbekannte Verletzungen zu. Die Unfallbeteiligten wurden mit dem aufgebotenen Rettungsteam zur Kontrolle in ein Spital gebracht.

Zur Bergung des Unfallfahrzeuges wurde ein Abschleppdienst aufgeboten. Aufgrund des Unfalles musste die Autobahnausfahrt Hergiswil in Fahrtrichtung Norden für zirka zwei Stunden gesperrt werden.