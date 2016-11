Wolhusen: Tödlicher Unfall bei Forstarbeiten im Wald

Am Mittwochnachmittag verletzte sich ein Forstarbeiter beim Fällen eines Baumes. Er verstarb noch auf der Unfallstelle



Am Mittwochnachmittag waren drei Forstarbeiter im Gebiet Fuchslochflue, Fontannen bei Wolhusen mit dem Fällen von Bäumen beschäftigt. Im steilen Gelände wurde ein 47-jähriger Forstarbeiter vom Stamm eines fallenden Baumes getroffen. Er erlitt dabei so schwere Verletzungen, dass er noch auf der Unfallstelle verstarb.