Erstfeld: Sprayer in flagranti erwischt

Am Montag, 28. November 2016, hat eine Patrouille der Kantonspolizei Uri in Erstfeld, im Fussgängertunnel auf Höhe der Passerelle, einen Sprayer in flagranti erwischt. Der Sprayer war gerade dabei die Wand des Fussgängertunnels zu besprühen.



Im Anschluss fand in Zusammenarbeit mit der kantonalen Jugendanwaltschaft eine Hausdurchsuchung beim Tatverdächtigen statt. Dabei konnten unter anderem diverse Sprayutensilien und Skizzen sichergestellt werden.



Weitere Ermittlungen sind am Laufen. Der 16-jährige Sprayer wird sich vor der Jugendanwaltschaft verantworten müssen.