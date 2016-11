Luzern: Check von 51'000 Franken nach Luzerner Fest

Obwohl das Luzerner Fest in diesem Jahr keinen Gewinn erwirtschaftete, konnte heute der Stiftung «Luzerner helfen Luzernern» ein Check von 51'000 Franken überreicht werden. Dazu kommen noch Gelder von Sponsoren. Das Geld wird an sieben gemeinnützige Institutionen im Kanton Luzern ausgeschüttet.

Rund 75'000 Besucher haben Ende Juni ausgelassen für einen guten Zweck gefeiert. Das sind weniger als im letzten Jahr, als bei besten Wetterverhältnissen rund 100'000 Personen am Luzerner Fest dabei waren.

Der Besucherrückgang wirkte sich auf die Festabzeichenverkäufe aus.