Ettiswil: Unbekannte Jugendliche zünden Benzin an

Fünf unbekannte Jugendliche haben am Samstag in Ettiswil Benzin aus einer mobilen Benzinzapfsäule ausgelassen und angezündet. Die Luzerner Polizei sucht Zeugen. Der Vorfall ereignete sich am Samstagabend in Ettiswil. Passanten konnten beobachten, wie fünf Jugendliche von einer brennenden 2-Takt-Benzin-Zapfsäule wegrannten. Die unbekannten Täter haben zuvor Benzin aus einem Zapfhahn auf das Trottoir ausgelassen und angezündet. Danach sind sie geflüchtet. Verletzt wurde niemand. Im Einsatz war die Feuerwehr Alberswil-Ettiswil. Die Jugendlichen waren dunkel gekleidet und trugen Kapuzenjacken.