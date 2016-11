Flüelen: Unaufmerksamkeit führt zu Unfall im Tunnel

Am Freitag abend fuhr der Lenker eines Personenwagens mit Tessiner Kontrollschildern gefolgt von der Lenkerin eines Urner Personenwagens im Flüelertunnel in Richtung Süden. Wegen des Rückstaus vom Kreisel Flüelen her musste der Lenker des Tessiner PW’s abbremsen. Die nachfolgende Urner PW-Lenkerin erkannte die Situation zu spät und kollidierte frontal mit dem Heck des Tessiner Personenwagens. Verletzt wurde niemand. Der Sachschaden beträgt rund 10'000 Franken.