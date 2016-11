Geiss: Brand Mehrfamilienhaus - 14 Personen evakuiert

Am Sonntagabend brannte in Geiss ein Mehrfamilienhaus. 14 Personen wurden aus dem Gebäude evakuiert. Verletzt wurde niemand. Die Brandursache wird ermittelt.



Der Brand wurde der Polizei am Sonntagabend gemeldet. Aus bisher unklaren Gründen brannte erst die Fassade und später das gesamte Mehrfamilienhause an der Poststrasse in Geiss. 14 Hausbewohner wurden evakuiert. Verletzt wurde niemand. Im Einsatz standen 60 Personen der Feuerwehren Menznau und Wohlhusen und der Rettungsdienst 144.



Die Brandursache wird von den Branddetektiven der Luzerner Polizei abgeklärt.