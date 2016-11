Luzern bleibt YB und Sion auf den Fersen

Der FC Luzern bleibt im Kampf um Platz 2 in der Tabelle an den Young Boys und Sion dran. Die Zentralschweizer setzten sich in Thun 2:1 durch und bauten ihre positive Serie auf 13 Punkte aus den letzten fünf Spielen aus.