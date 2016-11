Eishockey: Der EVZ verliert gegen die Lions

Die Zuger verlieren in der Bossardarena vor 6'648 Zuschauer mit 4 zu 6 gegen die ZSC Lions. Diese Niederlage müssen die Zuger zumindest teilweise auf die eigene Kappe nehmen. Denn in jedem Drittel kassierte der EV Zug ein schnelles Tor gleich in den ersten Minuten. Erst kurz vor Schluss gelang es den Zugern noch auf 4 zu 5 an die Zürcher heran zu kommen. Doch in der letzten Minute erzielte der Z - bei leerem Goal der Zuger - das 6 zu 4. Der Sieg war perfekt.

In der Tabelle liegt der EVZ jetzt neu auf Rang 3. Hinter den ZSC Lions und dem SC Bern. Bereits morgen Samstag, 26. November ist für die Zuger die nächste Partie. Der EVZ spielt dann im Tessin gegen den HC Lugano. Sunshine Radio ist wie gewohnt Live ab 19.30 Uhr mit dabei (Spielstart: 19.45 Uhr)

Die weiteren Ergebnisse des heutigen Abends (25. Runde) NLA:

Ambri - Biel 3 : 2 nV

Bern - Davos 2 : 1 nV

Freiburg - Genf 3 : 2 nV

Lausanne - Kloten 3 : 2 nP

SCL T. - Lugano 4 : 1