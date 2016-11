Ried-Muotathal: Motorradfahrer schwer verunfallt

Am Dienstagmorgen ist es auf der Hauptstrasse in Ried-Muotathal zu einem schweren Verkehrsunfall zwischen einem Motorradfahrer und einem Personenwagen gekommen. Ein 17-jähriger Zweiradfahrer erlitt lebensbedrohliche Verletzungen und musste mit der Rettungsflugwacht in eine Spezialklinik überflogen werden. Kurz nach 7 Uhr fuhr ein Jugendlicher mit dem Motorfahrrad auf der Hauptstrasse in Richtung Muotathal. Aus bisher nicht restlos geklärten Gründen kam es in der Hesigen zu einer Kollision mit einem entgegenkommenden Personenwagen. Der Zweiradfahrer wurde nach dem Zusammenstoss auf einen angrenzenden Vorplatz geschleudert und erlitt schwere Verletzungen. Der 21-jährige Lenker des entgegenkommenden Autos blieb unverletzt. Für die Bergung des Verunfallten musste die Strasse vollständig gesperrt werden. Während der Tatbestandsaufnahme konnte der Verkehr einspurig freigegeben werden. Beidseits der Unfallstelle bildete sich ein längerer Rückstau.