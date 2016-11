Sachseln: Auffahrunfall mit drei Autos

Gestern Abend während dem Feierabendverkehr ereignete sich in Sachseln auf der Brünigstrasse ein Verkehrsunfall mit drei beschädigten Personenwagen. Um ca. 17.20 Uhr fuhr ein Personenwagenlenker auf der Brünigstrasse von Sarnen dorfeinwärts Richtung Sachseln. Im Bereich der Migrol-Tankstelle wollte dieser links abbiegen und bremste deshalb ab. Zwei weitere Personenwagen hielten hinter diesem Wagen an. Der Lenker des dritten Personenwagens bemerkte die stehende Kolonne aufgrund Unaufmerksamkeit zu spät und kollidierte trotz Vollbremsung mit dem Heck des vor ihm stehenden Fahrzeuges. Dieses wurde durch den Aufprall wiederum in das vor ihm befindliche Fahrzeug geschoben. Das abbiegende Fahrzeug wurde nicht beschädigt. Am unfallverursachenden Fahrzeug entstand Totalschaden. Die beiden anderen Fahrzeuge erlitten Sachschaden. Personen kamen keine zu Schaden. Aufgrund des Unfalls kam es im Bereich der Unfallstelle kurzzeitig zu Rückstau in beide Richtungen.