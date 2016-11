Fussball: FCL siegt gegen Lugano in letzter Sekunde

Dass Tomislav Puljic Luzerns Siegtor zum 2:1 gegen Lugano erzielen würde, entbehrte nicht einer gewissen Ironie. Im letzten Spiel hatte der Innenverteidiger "aus disziplinarischen Gründen" noch gefehlt.



Es heisst, Puljic sei, als er verletzt war, das eine oder andere Mal nicht an die Auswärtsspiele seiner Teamkollegen mitgereist. Deshalb stand er im letzten Spiel vor der Nationalmannschafts-Pause gegen die Young Boys (2:2) nicht einmal im Aufgebot. "Jetzt ist alles in Ordnung", sagte der kroatische Routinier im TV-Interview. Das Verhältnis zwischen ihm und Coach Markus Babbel sei bestens, man habe sich ausgesprochen.



Im Heimspiel gegen Lugano stand Puljic nicht in der Startformation. Einem Bekannten soll er tags zuvor gesagt haben, er werde in der zweiten Halbzeit eingewechselt und werde ein Tor schiessen. Genau so geschah es. In der 58. Minute kam er etwas überraschend für einen Stürmer ins Spiel, in der Nachspielzeit der Nachspielzeit traf er nach einem Corner, per Schienbein und mit ziemlich viel Glück. Puljic stolperte die Hereingabe des ebenfalls eingetretenen Filip Ugrinic sprichwörtlich ins Tor.



Und weil es das siegbringende 2:1 war, machte es aus einem wenig hilfreichen Resultat eines, das den Vorsprung der viertklassierten Luzerner auf den Fünften Lausanne-Sport auf sechs Zähler anwachsen liess. Aus den letzten vier Spielen resultierten für den FCL drei Siege und ein Unentschieden, die Formkurve Luganos (sieben Spiele ohne Erfolg) zeigt dagegen in die entgegengesetzte Richtung.



Bereits das frühe 1:0 der Luzerner hatte mit Ricardo Costa ein Innenverteidiger erzielt. Der Portugiese traf ebenfalls nach einem Corner mit einem wuchtigen Kopfball. Das Tor in der 6. Minute war ein rares Highlight vor der Pause. Luganos Ausgleich in der 54. Minute war die am schönsten kombinierte Aktion des Matchs, insbesondere Ezgjan Alioskis Seitenwechsel vor der Hereingabe zu Lorenzo Rosseti 1:1 verdiente Bestnoten.

Luzern - Lugano 2:1 (1:0)



10'798 Zuschauer. - SR Hänni. - Tore: 6. Costa (Corner Neumayr) 1:0. 54. Rosseti (Mariani) 1:1. 95. Puljic (Lustenberger) 2:1.



Luzern: Zibung; Grether, Costa, Affolter, Lustenberger; Christian Schneuwly (88. Rodriguez), Kryeziu, Neumayr (74. Ugrinic), Hyka; Itten (58. Puljic), Marco Schneuwly.



Lugano: Salvi; Padalino, Rouiller, Golemic, Jozinovic; Vecsei, Mariani, Crnigoj; Alioski (95. Mihajlovic), Aguirre (75. Ceesay), Mizrachi (46. Rosseti).



Bemerkungen: Luzern ohne Haas und Juric, Lugano ohne Culina, Piccinocchi, Ponce, Rey, Sabbatini (alle verletzt), Sulmoni und Manzo (Trainer/beide gesperrt). Verwarnungen: 24. Golemic. 33. Mizrachi. 34. Costa. 40. Crnigoj. 58. Hyka. 72. Vecsei. 81. Lustenberger. 91. Ceesay (alle wegen Fouls).