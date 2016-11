Brunnen: Vier Personen nach Raubüberfall verhaftet

Am Mittwochabend haben zwei maskierte Täter in einem Verkaufsgeschäft in Brunnen einen bewaffneten Raubüberfall verübt. Sie flüchteten mit dem erbeuteten Bargeld in unbekannte Richtung. Bei der sofort eingeleiteten Grossfahndung, an welcher mehrere Polizeikorps beteiligt waren, konnten im Verlaufe des Abends im Kanton Zürich und im Kanton Uri insgesamt vier Personen im Alter zwischen 15 und 20 Jahren angehalten und verhaftet werden. Sie werden beschuldigt, am Raubüberfall beteiligt gewesen zu sein. Das erbeutete Bargeld konnte die Kantonspolizei sicherstellen.

In Zusammenarbeit mit den zuständigen Staatsanwaltschaften klärt die Kantonspolizei ab, welche Rolle die zwei Schweizer und die zwei ausländischen Staatsangehörigen am Raubüberfall spielten.

Mit Blick auf die laufenden Ermittlungen können keine weiteren Angaben zum Tathergang und zum Tatmotiv gemacht werden.