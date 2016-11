Rämerswil: Nach Selbstunfall in Apfelbaumplantage gefahren

Am Donnerstag ist es in Römerswil zu einem Selbstunfall eines Personenwagens gekommen. Das Auto kam in einer Kurve von der Strasse ab und fuhr in eine Apfelbaumplantage. Verletzt wurde niemand. Am Donnerstag fuhr ein Autofahrer von Hildisrieden Richtung Hochdorf. In Römerswil, Gebiet Ludiswil, kam das Fahrzeug nach einer Linkskurve aus noch ungeklärten Gründen rechts von der Strasse ab. Es fuhr in eine Apfelbaumplantage und prallte dort gegen mehrere Apfelbäume. Insgesamt wurden ca. 30 Apfelbäume beschädigt. Der Fahrzeuglenker blieb unverletzt. Beim Unfall entstand ein Sachschaden von ca. 15'000 Franken.