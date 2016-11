Brunnen: Bewaffneter Raubüberfall in Verkaufsgeschäft

Am Mittwochabend haben zwei Unbekannte gegen 18.45 einen bewaffneten Raubüberfall in einem Verkaufsgeschäft an der Luzernerstrasse in Brunnen verübt. Die maskierten Täter flüchteten mit Bargeld. Die Kantonspolizei Schwyz hat in enger Zusammenarbeit mit den umliegenden Polizeikorps eine Grossfahndung nach der Täterschaft eingeleitet.

Die beiden Täter, welche Schweizerdeutsch mit ausländischem Akzent sprachen, forderten im Verkaufsgeschäft unter Waffengewalt vom Personal die Herausgabe von Bargeld. Nach dem Überfall flüchtete die Täterschaft in einem dunklen Personenwagen in unbekannter Richtung. Der genaue Tathergang ist Gegenstand der laufenden Ermittlungen.