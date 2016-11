Brunnen: Zwei Personen bei Kollision verletzt

Am Montag ereignete sich auf der A4 in Brunnen ein Verkehrsunfall. Im Mositunnel kollidierten zwei Personenwagen seitlich-frontal miteinander. Dabei wurden deren Lenker – eine 56-jährige Frau und ein 20-jähriger Mann mittelschwer verletzt. Der genaue Unfallhergang wird zurzeit untersucht. Beide Verletzten wurden vom Rettungsdienst hospitalisiert. An beiden Fahrzeugen entstand Totalschaden, ein nachfolgender Personenwagen wurde durch die bei der Kollision entstandenen Trümmerteile beschädigt.

Der Tunnel musste während der Versorgung der Verletzten, der Tatbestandsaufnahme und der Räumung der Unfallstelle vollständig gesperrt werden. Die Feuerwehr Ingenbohl-Brunnen stand für den Verkehrsdienst im Einsatz. Die Sperrung aufgrund des Unfalls dauerte bis um 22 Uhr, der Tunnel blieb dann wegen ohnehin anstehenden Bauarbeiten bis in die frühen Morgenstunden des 15. Novembers 2016 plangemäss gesperrt.