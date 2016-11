Oberägeri: Morgartenschiessen lockt tausende an

In Morgarten am Ägerisee findet am Dienstag das traditionelle Morgartenschiessen. Nebst Schiessen fand am Morgen auch ein Umzug mit einem Festakt statt. Dabei gedachte man der Schlacht, die 1315 gegen die Habsburger ausgteragen wurden. Sunshine berichtet den ganzen Tag aus Morgarten.