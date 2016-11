Luzern: Luzern: 20-jähriger mit Messer verletzt und ausgeraubt

Am frühen Sonntagmorgen wurde in der Stadt Luzern ein Mann überfallen und ausgeraubt. Der mutmassliche Täter konnte festgenommen werden. Das Opfer wurde beim Überfall verletzt.



Der Überfall ereignete sich am frühen Sonntagmorgen am Metzgerrainle in der Stadt Luzern. Ein 20-jähriger Schweizer wurde vom Täter angesprochen, mit einem Messer verletzt und ausgeraubt. Der Täter entwendete dem Mann das Portemonnaie und flüchtete. Das Opfer erlitt Stichverletzungen am Ober- und Unterschenkel und wurde vom Rettungsdienst 144 in das Spital gebracht. Der mutmassliche Täter - ein 28-jähriger Mann aus Algerien - konnte von der Luzerner Polizei im Umfeld vom Tatort festgenommen werden. Die Tatwaffe konnte bei ihm sichergestellt werden. Der Mann bestreitet bisher die Tat.