Cham: Petarden während Fussballspiel abgefeuert

Weil Zuschauer während des Fussballspiels SC Cham - SC Kriens Petarden im Stadion gezündet hatten, wurden sie nach Spielende kontrolliert.

Am Samstag haben während des 1. Liga-Fussballspiels SC Cham gegen den SC Kriens Zuschauer im Gästesektor Petarden abgefeuert. Zudem haben sie eine Bande beschädigt. Kurz nach 17:30 Uhr wurde deshalb die Polizei alarmiert. Als die Einsatzkräfte beim Stadion am Eizmoosweg in Cham eintrafen, war das Spiel in der Endphase. Aufgrund von Abklärungen und ersten Ermittlungen entschieden die Einsatzkräfte, den Fancar des SC Kriens zu stoppen und die Fans einer Personenkontrolle zu unterziehen. Pyrotechnische Gegenstände kamen keine zum Vorschein.

Pyrotechnisches Material unterliegt dem Sprengstoffgesetz und ist aufgrund der Gefährlichkeit in Fussballstadien verboten.