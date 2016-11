Eishockey: Die Zuger gewinnen klar in Freiburg

Lange Zeit war die Partie ziemlich ausgeglichen und beide Partien schenkten sich nichts. Doch dann konnte Lino Martschini in der 5. Minuten des Mitteldrittels das erste Tor erzielen und der Bann war gebrochen. Es folgten im letzten Drittel noch 3 weitere Tore für die Zuger und so stand es 10 Minuten vor Schluss 4 zu 0. Dies war dann auch das Schlussresultat.

Die Zuger gewinnen in Freiburg und sichern sich wichtige 3 Punkte um weiterhin an der Tabellenspitze mit zu reden. In der Tabelle verbleibt der EV Zug auf Platz 3 hinter den ZSC Lions und Bern. Die nächste Runde spielt der EVZ dann am kommenden Dienstag, 15. November in der Bossardarena gegen den HC Ambri-Piotta (Spielstart: 19.45 Uhr).

Die weiteren Ergebnisse der NLA (21. Runde):

Bern - Lugano 2 : 1

Davos - Ambri 6 : 3

SCL T. - Kloten 2 : 4

ZSC L. - Biel 5 : 1