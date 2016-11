Littau: Frau stirbt bei Ehedrama

Ein Mann hat am Samstagmorgen im Luzerner Stadtkreis Littau bei einer Auseinandersetzung seine Ehefrau mit einem Messer tödlich verletzt. Der Ehemann wurde festgenommen. Zum Motiv machte die Polizei keine Angaben.



Der Polizei war kurz nach 11.00 Uhr gemeldet worden, dass an der Cheerstrasse in Littau eine Person schwer verletzt worden sei. Vor Ort konnten die Einsatzkräfte des Rettungsdienstes nur noch den Tod einer 51-jährigen Portugiesin feststellen, wie die Luzerner Polizei mitteilte. Das Opfer habe schwere Schnitt- und Stichverletzungen aufgewiesen.



In der Nähe des Tatortes habe die Polizei den 57-jährigen Ehemann unter dem Tatverdacht festgenommen. Der genaue Tatablauf und das Motiv seien Gegenstand weiterer Ermittlungen, teilte die Polizei weiter mit. Die mutmassliche Tatwaffe, ein Messer, sei sichergestellt worden. Die Staatsanwaltschaft leitete eine Untersuchung ein.