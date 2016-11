Stansstad: Selbstunfall eines Personenwagens

Am Samstag hat sich auf der Bürgenstockstrasse in Stansstad ein Selbstunfall mit einer leicht verletzten Person ereignet.



Der Lenker eines ausländisch immatrikulierten Personenwagens fuhr auf der Bürgenstockstrasse bergwärts Richtung Bürgenstock. In der ersten Haarnadelkurve verlor er die Herrschaft über sein Fahrzeug, es geriet auf die Gegenfahrbahn und kollidierte mit dem Geländer. Beim Aufprall hat sich der Lenker leicht verletzt und musste zur ambulanten Behandlung mit dem Rettungsdienst ins Spital überführt werden.