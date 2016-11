Littau: Mutmassliches Tötungsdelikt

Am Samstag ist in Luzern, Ortsteil Littau, eine Frau bei einer Auseinandersetzung schwer verletzt worden. Sie verstarb noch vor Ort an den erlittenen Schnitt-/ und Stichverletzungen. Der mutmassliche Täter, ihr Ehemann, wurde vorläufig festgenommen. Die Untersuchung führt die Staatsanwaltschaft Luzern.



Am Samstag wurde der Einsatzleitzentrale der Luzerner Polizei gemeldet, dass in Littau an der Cheerstrasse eine Person schwer verletzt worden sei. Mehrere Einsatzpatrouillen der Polizei und der Rettungsdienst 144 fuhren vor Ort. Durch die Einsatzkräfte des Rettungsdienstes 144 konnte bei einer 51-jährigen Portugiesin nur noch der Tod festgestellt werden. Das Opfer wies Schnitt- und Stichverletzungen auf.



Die Polizei konnte den 57-jährigen Ehemann des Opfers in der Nähe des Tatortes festnehmen. Der genaue Tatablauf und das Motiv sind Gegenstand der weiteren Ermittlungen. Die mutmassliche Tatwaffe, ein Messer, konnte sichergestellt werden.



Die Untersuchung führt die Staatsanwaltschaft Luzern. Vor Ort werden keine Auskünfte an Medienschaffende erteilt.