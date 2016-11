Sarnen: Fahrzeugbrand verursacht Chaos

Am Mittwochabend brannte in Sarnen ein Fahrzeug. Dies führte bei der Ausfahrt A8 und im Dorf Sarnen zu starken Verkehrsbehinderungen. Das Fahrzeug brannte vollständig aus. Verletzt wurde beim Brand niemand.



Am Mittwochabend um ca. 17.45 Uhr geriet ein Personenwagen auf der Brünigstrasse beim Kreisel Sarnen-Süd in Brand. Als Brandursache steht eine technische Ursache im Vordergrund.



Wegen den Lösch- und Aufräumarbeiten musste der Verkehr teilweise umgeleitet werden. Das Fahrzeug musste mit einem Lastwagen mit Kran geborgen werden. Die Verkehrsbehinderungen dauerten ca. eine Stunde.



Im Einsatz standen die Stützpunktfeuerwehr Sarnen, der Rettungsdienst Sarnen, ein Abschleppunternehmen und die Kantonspolizei Obwalden.