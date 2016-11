Sarnen: Einbrecher auf A8 angehalten

Nach mehreren Einbruchdiebstählen am frühen Morgen des 10. November 2016, konnten auf der A8 zwei mutmassliche Einbrecher angehalten und festgenommen werden.



Am frühen Morgen des Donnerstag wurden im Raum Giswil-Lungern zwei versuchte sowie ein vollendeter Einbruchdiebstahl gemeldet. In einem Fall löste die Täterschaft die Alarmanlage eines Verkaufsgeschäfts aus und flüchtete vorerst zu Fuss. Bei ihrer Flucht wurden sie von einem Anwohner beobachtet.



Etwas später konnte auf der A8, kurz nach der Auffahrt Sarnen Fahrtrichtung Luzern, ein Fahrzeug mit Slowakischen Kennzeichen angehalten werden. Aufgrund der Meldungen aus der Nacht wurde das Fahrzeug kontrolliert und es konnte Deliktsgut festgestellt werden.



Der 31-jährige Slowakische Fahrer und sein 35-jähriger Beifahrer gleicher Nationalität wurden vorläufig festgenommen. Ob die beiden für weitere Delikte in Frage kommen ist Gegenstand der Ermittlungen.