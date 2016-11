Rotkreuz: Auf der Unfallstelle verstorben

Ein Ehepaar ist mit seinem Auto verunfallt. Der Mann ist trotz sofortiger Hilfe auf der Unfallstelle verstorben. Die Polizei sucht Zeugen.

Am Freitagabend hat sich auf der Poststrasse in Rotkreuz ein Verkehrsunfall ereignet. Ein Autolenker ist aus bisher noch nicht geklärten Gründen in eine Stützmauer geprallt. Mitarbeiter der Berufsfeuerwehr der Schweizerischen Bundesbahnen SBB befanden sich zum Unfallzeitpunkt in unmittelbarer Nähe und haben umgehend Erste Hilfe geleistet. Zusammen mit Mitarbeitenden der Herznotfallgruppe der Feuerwehr Risch und des Samaritervereins reanimierten sie den 65-jährigen Lenker bis zum Eintreffen des Rettungsdienstes und betreuten die Beifahrerin. Trotz der raschen Hilfe verstarb der Mann auf der Unfallstelle. Seine 62-jährige Frau wurde bei dem Unfall mittelschwer verletzt und vom Rettungsdienst Zug ins Spital überführt.

Der Kriminaltechnische Dienst der Zuger Polizei wurde für die Spurensicherung aufgeboten. Der genaue Unfallhergang als auch die Ursache werden untersucht. Ein medizinisches Problem kann nach bisherigen Erkenntnissen nicht ausgeschlossen werden.