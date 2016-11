Eishockey: Zug - Bern - Bern nicht zu stoppen

Der SC Bern ist derzeit nicht zu stoppen. Der Schweizer Meister feierte mit dem 3:0 in Zug den sechsten Sieg in Serie und den achten in den letzten neun Spielen.

Marco Müller mit seinem ersten Tor in dieser Saison (28.) und Martin Plüss (35.) brachten den SCB im Mitteldrittel 2:0 in Führung. Müller profitierte von einem Fehler von EVZ-Keeper Tobias Stephan. 40 Sekunden vor den Ende machte Eric-Ray Blum mit einem Schuss ins leere Tor alles klar.

Das 1:0 war entgegen dem Spielverlauf gefallen. Die Zuger hatten die ersten 20 Minuten in der mit 7015 Zuschauern erstmals in dieser Saison ausverkauften Halle klar dominiert, was das Schussverhältnis von 18:4 unterstreicht. Zu Beginn des zweiten Drittels vergaben Reto Suri (22.) und Jarkko Immonen (24.) weitere gute Chancen. Doch zeigte Leonardo Genoni einmal mehr, warum er wohl der beste Goalie der NLA ist. Insgesamt wehrte er bei seinem zweiten Shutout im Dress des SCB 36 Schüsse ab.

Während die Berner zum vierten Mal in Folge gegen Zug gewannen, erlitten die Zentralschweizer im zehnten Heimspiel der Saison die zweite Niederlage, die erste in der regulären Spielzeit. Gegen die SCL Tigers hatte der EVZ 1:2 nach Verlängerung verloren.