Immensee: Portemonnaie im Zug entwendet

Am Mittwoch bemerkte ein Zugpassagier, der in Steinen den Zug Richtung Immensee bestiegen hatte, dass ihm das Portemonnaie fehlt. Ein anderer, unbekannter Zugreisender konnte dem Bestohlenen zwei Personen bezeichnen, welche für die Tat in Frage kommen. Diese konnten kurze Zeit später im Immensee einer polizeilichen Kontrolle unterzogen werden. Der 43-jährige Algerier und der 23-jährige Tunesier trugen über 1000 Franken Bargeld auf sich. Sie wurden zwecks weiterer Abklärungen verhaftet.