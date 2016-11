Andermatt: Kaminbrand in Hotelbetrieb

Am Dienstag ist es in einem Hotelbetrieb in Andermatt zu einem Kaminbrand gekommen. Die ausgerückten Einsatzkräfte der Feuerwehr Andermatt waren innert wenigen Minuten vor Ort. Es gelang ihnen den Brand des Cheminéekamins rasch zu löschen. Verletzt wurde niemand. Der Sachschaden ist zurzeit noch unklar; er dürfte sich auf mehrere tausend Franken belaufen.



Die Brandursache ist zurzeit Gegenstand von weiteren Ermittlungen. Nach ersten Erkenntnissen dürfte diese auf entzündetes Pech im Kaminrohr des Cheminées zurückzuführen sein.