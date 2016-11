Ibach: Brand in Fabrik

Am Dienstag musste die Feuerwehr Stützpunkt Schwyz um 8.45 Uhr an die Gotthardstrasse in Ibach ausrücken. In einem Fabrikationsbetrieb war ein Feuer ausgebrochen, das zu einer starken Rauchentwicklung führte. Die Feuerwehr konnte den Brandherd in einer Filteranlage lokalisieren und rasch löschen. Gemäss ersten Erkenntnissen ist der Brandausbruch auf einen technischen Defekt an dieser Anlage zurückzuführen.