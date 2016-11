Cham: Whirlpool brennt lichterloh

Auf einer Terrasse ist ein Whirlpool in Brand geraten. Verletzt wurde niemand.

In der Nacht auf Montag ging bei der Zuger Polizei die Meldung ein, dass es auf einer Terrasse eines Mehr familienhauses an der Lindenstrasse in Cham brenne. Die sofort alarmierte Feuerwehr Cham war schnell mit ersten Einsatzkräften vor Ort und konnte das offene Feuer am Whirlpool erfolgreich löschen. Verletzt wurde niemand.

Der Sachschaden beträgt einige Tausend Franken. Die genaue Brandursache wird durch den Kriminaltechnischen Dienst der Zuger Polizei abgeklärt. Im Vordergrund steht ein technischer Defekt am Whirlpool.