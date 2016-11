Fussball: Remis zwischen FCL & YB nach packender Partie

Der FC Luzern und die Young Boys trennten sich nach einem nervenaufreibenden Duell auf Augenhöhe mit einem gerechten 2:2. Topskorer Marco Schneuwly sicherte dem FCL den Punktgewinn mit einem herrlichen Kopfball in der 92. Minute.



In der 86. Minute schien die Partie auf die Seite der im zweiten Durchgang stärkeren Gäste zu kippen. YB-Joker Yuya Kubo hechtete mit letztem Einsatz in einen Flankenball von Yoric Ravet und lenkte den Ball zum 2:1 für YB ins Netz. Dem Treffer haftete jedoch ein Schönheitsfehler an, der Japaner stand beim Flankenball von Ravet um wenige Zentimeter im Abseits. Die Entscheidung schien auch deshalb wahrscheinlich, weil die Berner in der zweiten Halbzeit spürbar aufgedreht und mächtig Druck entfaltet hatten. YB-Trainer Adi Hütter warf in der Schlussphase mit Kubo und Miralem Sulejmani zwei frische Stürmer in die Schlacht. Er strebte den Sieg an, obwohl die Berner diese Saison auswärts noch keine Stricke zerrissen und erst einmal gewonnen hatten.



Typisch für diese packende Partie war jedoch, dass der FC Luzern nochmals aufdrehen konnte und in der Nachspielzeit mit dem 2:2 für seinen Effort belohnt wurde. Topskorer Marco Schneuwly lenkte einen Flankenball von Simon Grether mit einem herrlichen Kopfball in die entfernte hohe Torecke. Sein zehnte Saisontor und ein eminent wichtiges für den FCL, der seine Baisse endgültig überwunden zu haben scheint und nun bereits wieder vier Pflichtspiele in Folge ungeschlagen geblieben ist.



Die beinahe 12'000 Zuschauer in Luzern sahen zwei gegensätzliche Halbzeiten. Im ersten Durchgang war der FCL das tonangebende Team, welches nach einer halben Stunde durch Youngster Nicolas Haas verdientermassen in Führung gehen konnte. Haas hatte zusammen mit Cedric Itten die ganze Gästeabwehr ausgetrickst und schliesslich flach unter Goalie Yvon Mvogo hindurch ins Netz getroffen.



Die Luzerner konnten sich bis zum Pausenpfiff bei Goalie David Zibung und der Torumrandung bedanken, dass das 1:0 Bestand hielt. Zuerst rettete Zibung mit einem Superreflex gegen einen Kopfball von Guillaume Hoarau, dann prallte ein Kopfball von Hoarau an den Innenpfosten. Kurz vor dem Pausenpfiff war wiederum Zibung nach einem Schuss von Thorsten Schick zur Stelle und lenkte den Ball mit der Hand an die Latte.



Nach dem Seitenwechsel aber kippte das Glück auf die andere Seite. In der 47. Minute lenkte Haas einen Schuss von Ravet, der am Tor vorbeizufliegen schien, ins eigene Netz. YB war präsenter und körperlich robuster. Immer wieder scheiterten die Gäste am hervorragenden Zibung im FCL-Tor. Das Glück wechselte schliesslich in der 92. Minute nochmals auf die andere Seite und ermöglichte Schneuwly das späte, aber nicht unverdiente 2:2.



"Es war eine tolle Super-League-Partie von beiden Teams", sagte YB-Coach Hütter nach Spielschluss, "da war alles drin. Kompliment meinen Spielern, dass sie trotz dem schweren Spiel am Donnerstag nochmals so aufdrehen konnten."



Auch FCL-Trainer Markus Babbel schwärmte vom hohen Niveau der Partie: "Das macht den Fussball aus, Torchancen, Führungswechsel, späte Tore. Super, dass wir nach dem späten Gegentor noch ausgleichen konnten.

Luzern - Young Boys 2:2 (1:0)



11'880 Zuschauer. - SR Erlachner. - Tore: 32. Haas (Itten) 1:0. 47. Haas (Eigentor) 1:1. 86. Kubo (Ravet) 1:2. 92. Marco Schneuwly (Grether) 2:2.



Luzern: Zibung; Grether, Affolter, Lustenberger, Thiesson (84. Sarr); Kryeziu; Christian Schneuwly, Neumayr (72. Ugrinic), Haas; Marco Schneuwly, Juric (8. Itten).



Young Boys: Mvogo; Mbabu, Nuhu, Von Bergen, Lecjaks; Ravet, Zakaria (46. Bertone), Sanogo, Schick (65. Kubo); Frey (75. Sulejmani), Hoarau.



Bemerkungen: Luzern ohne Costa (gesperrt) und Puljic (U21). Young Boys ohne Benito, Gerndt und Wüthrich (alle verletzt). 42. Kopfball von Hoarau an den Innenpfosten. 45. Zibung lenkt Schuss von Schick an die Latte. Verwarnungen: 38. Sanogo (Unsportlichkeit), 47. Neumayr (Foul), 90. Kubo (Reklamieren), 90. Mbabu (Foul).