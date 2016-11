Hergiswil und Stans NW: Selbstunfälle auf der Autobahn

Am Samstag hat sich in Hergiswil auf der Autobahn A2 ein Selbstunfall ereignet. Die Fahrzeuglenkerin hat sich dabei verletzt. Der Sachschaden ist gross.



Die Lenkerin fuhr mit ihrem Personenwagen auf der Autobahn in Richtung Luzern. Das Fahr-zeug geriet ins Schleudern, kollidierte mit der linksseitigen Betonmauer und kam auf dem rechten Fahrstreifen zum Stillstand. Die Lenkerin zog sich durch den Aufprall noch unbekannte Verletzungen zu. Sie wurde mit dem aufgebotenen Rettungsteam zur Kontrolle in ein Spital gebracht. Zur Bergung des Unfallfahrzeugs wurde ein Abschleppdienst beigezogen. Durch den Verkehrsunfall kam es auf der Autobahn in Richtung Norden zu Verkehrsbehinderungen. Die Fahrbahn war zum Unfallzeitpunkt regennass. Die genaue Unfallursache wird nun durch die Kantonspolizei Nidwalden abgeklärt.





Nur kurze Zeit später hat sich bei der Autobahneinfahrt Stans-Süd, in Fahrtrichtung Nord ein weiterer Verkehrsunfall ereignet.



Die Lenkerin kam mit ihrem Personenwagen bei der Einfahrt Stans-Süd auf der regennassen Fahrbahn ins Schleudern. In der Folge kollidierte sie mit ihrem Fahrzeug in die Leitplanke am rechten Fahrbahnrand. Die Frau wurde durch den Verkehrsunfall nicht verletzt. Für den Abtransport des Personenwagens wurde ein Abschleppdienst aufgeboten. Die genaue Unfallursache wird nun durch die Kantonspolizei Nidwalden abgeklärt.