Schwyz: Frau bei Arbeitsunfall mittelschwer verletzt

Am Mittwoch verunfallte eine Frau kurz vor 18 Uhr in Schwyz bei der Arbeit. Sie fuhr auf dem Uzenberg mit einem landwirtschaftlichen Motorkarren, als sie im Nebel in einen steilen Abhang geriet. Das Fahrzeug überschlug sich und kam rund 25 Meter weiter unten auf einem Feldweg zum Stillstand.

Die 47-jährige Lenkerin wurde beim Unfall mittelschwer verletzt. Sie wurde vom Rettungsdienst versorgt und anschliessend von der Rega in Spitalpflege geflogen. Ein 56-jähriger Mitfahrer konnte noch rechtzeitig vom Fahrzeug springen und blieb unverletzt. Zur Beleuchtung und Sicherung der Unfallstelle wurde die Feuerwehr Stützpunkt Schwyz aufgeboten.