Risch Rotkreuz: Fahren unter Drogeneinfluss

Die Zuger Polizei hat eine Autofahrerin gestoppt, die unter Drogeneinfluss gefahren ist. Sie muss sich vor der Staatsanwaltschaft verantworten.

Am Donnerstagmorgen fiel einer Patrouille in Hünenberg die unsichere Fahrweise einer Autofahrerin auf. Bei der anschliessenden Kontrolle auf der Industriestrasse in Rotkreuz stellten die Einsatzkräfte Drogensymptome fest. Die 52-jährige Frau musste sich im Spital einer Blut- und Urinprobe unterziehen.

Die fehlbare Lenkerin aus Deutschland erhielt ein unbefristetes Fahrverbot für die Schweiz. Auch muss sie sich vor der Staatsanwaltschaft des Kantons Zug verantworten.