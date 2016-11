Bürglen: Mann stürzt aus Luftseilbahn und verletzt sich

Am Sonntagmorgen fuhr ein junger Urner alleine im Jetonbetrieb mit der Luftseilbahn Biel-Kinzig bergwärts. Noch vor der Mittelstation Riedlig stürzte er aus der Kabine rund 20 Meter in die Tiefe. Dabei verletzte er sich. Unter Schock stehend gelang es ihm Hilfe herbeizuholen. Er wurde mit der Rega in ein ausserkantonales Spital überführt. Dieses konnte er in der Zwischenzeit wieder verlassen.



Erste Abklärungen der Kantonspolizei haben ergeben, dass der junge Urner die Seilbahnschiebetüre während der Fahrt versehentlich öffnete und anschliessend aus der Kabine stürzte. Hinweise auf einen technischen Defekt liegen keine vor.