Hergiswil: Zeugenaufruf nach massiver Streifkollision

Am Mittwochabend hat sich auf der Seestrasse in Hergiswil NW eine Kollision zwischen zwei Personenwagen ereignet. Der/die unbekannte Fahrzeuglenker/in hat sich nach der Kollision von der Unfallstelle entfernt.



Die Lenkerin eines Personenwagens fuhr vom Kreisel Schlüssel kommend auf der Seestrasse in Richtung Stansstad. Im Bereich Seehotel Pilatus kam es mit einem auf ihrer Fahrbahn entgegenkommenden Personenwagen zu einer massiven Streifkollision. Der/die unbekannte Fahrzeuglenker/in entfernte sich anschliessend ohne Schadensregelung von der Unfallstelle in Richtung Horw.



Unmittelbar danach kam es im Bereich Strandbad zwischen dem mutmasslichen Verursacherfahrzeug und einem ebenfalls Richtung Stansstad verkehrenden Personenwagenlenker zu einer Beinahe-Kollision. Dank guter Reaktion und entsprechendem Ausweichmanöver konnte ein weiterer Zusammenprall verhindert werden.



Die Kantonspolizei Nidwalden sucht zu beiden Vorfällen Personen, welche Angaben zum unbekannten Fahrzeug machen können. Tel. 041 618 44 66

Das Fahrzeug, bei dem es sich vermutlich um einen dunklen Kleinwagen handelt, dürfte auf der linken Seite beschädigt sein.