Zug: Stadt budgetiert schwarze Zahlen

Die Stadt Zug erwartet für das nächste Jahr schwarze Zahlen. Der Stadtrat präsentierte heute das Budget, das von einem Überschuss von etwas mehr als zwei Millionen Franken ausgeht. Dies habe man zwei Sparpaketen in den letzten Jahren zu verdanken, sagt Finanzchef Karl Kobelt. Er verweist aber auch auf die hohen Zahlungen in den kantonalen und nationalen Finanzausgleich. Die Stadt wendet dafür im nächsten Jahr über 65 Millionen Franken auf. Eine Änderung des schon heute attraktiven Steuerfusses ist in Zug nicht geplant.