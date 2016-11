Steinhausen: Totalschaden nach Motorenbrand

Auf dem Heimweg geriet ein Auto in Brand. Verletzt wurde niemand. Als Brandursache steht ein technischer Defekt im Vordergrund.

Am Montagabend geriet ein Fahrzeug auf dem Wiesenweg in Steinhausen während der Fahrt in Brand. Der Lenker, ein 29-jähriger Mann, konnte das Fahrzeug rechtzeitig verlassen und das Feuer im Motorenbereich selbstständig mit einem Wasserschlauch bekämpfen. Durch die wenig später eintreffende Feuerwehr Steinhausen wurde das Feuer ganz gelöscht.

Gemäss ersten Ermittlungen durch den Kriminaltechnischen Dienst der Zuger Polizei steht eine technische Ursache im Vordergrund. Der Sachschaden beträgt rund 30'000 Franken.