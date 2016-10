Fussball: Die Luzerner gewinnen gegen Lausanne

Was für eine Partie am Genfersee. Der FC Luzern liegt lange zurück gegen den FC Lausanne-Sport mit 0 zu 2. Doch dann geht es Schalg auf Schlag: In der 73. und 79. Minute schiesst Marco Schneuwly je ein Tor und es kommt zum Ausgleich. In der Nachspielzeit verwertet dann Markus Neumayr noch einen Penalty zum Sieg von 3 zu 2. Damit gewinnt der FC Luzern weitere 3 Punkte für die Tabelle.

In einer Woche - am Sonntag, 6. November - geht es in der Super League mit der 14. Runde weiter. Dann trifft der FC Luzern daheim auf YB. Sunshine Radio ist natürlich wiederum Live dabei.

Die weiteren Ergebnisse der 13. Runde in der Super League:

Sion - Lugano 5 : 1

GC - Basel 0 : 2

YB - Vaduz 5 : 0

St. Gallen - Thun (16 Uhr)