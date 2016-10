Eishockey: Der EVZ Zug verliert gegen Biel

Die Zuger verlieren gegen Biel mit 2 zu 3 auswärts im Seeland. Damit kann der EHC Biel nach sechs Niederlagen endlich wieder ein Sieg feiern.

Die nächste Partie in der Meisterschaft spielt Zug dann erst in 10 Tagen am Dienstag, 8. November daheim gegen Ambri. Sunshine Radio ist auch dann wieder Live dabei.

Die weiteren Ergebnisse dieser 19. Runde NLA:

Ambri - Kloten 1 : 6

Lausanne - Bern 0 : 4

Lugano - Davos 2 : 5

ZSC L. - SCL T. 3 : 5