Schenkon: Zwei Personen bei Auffahrunfall verletzt

Am Mittwoch abend ist es auf der Autobahn A2 in Schenkon zu einem Auffahrunfall zwischen zwei Autos gekommen. Eine Fahrzeuglenkerin und ihr Kleinkind wurden dabei verletzt.



Am Mittwoch musste eine Fahrzeuglenkerin ihr Auto im Tunnel Mariazell auf der Autobahn A2 in Schenkon, aufgrund des starken Verkehrsaufkommens bis zum Stillstand abbremsen. Der nachfolgende Personenwagen konnte nicht mehr rechtzeitig anhalten und prallte gegen das Heck des stehenden Fahrzeuges. Beim Anprall verletzen sich die Fahrzeuglenkerin und ihr Kleinkind. Beide wurden durch den Rettungsdienst 144 zur Kontrolle ins Spital gefahren.



Beim Unfall entstand ein Sachschaden von mehreren tausend Franken.