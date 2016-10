Bürglen: Kollision zwischen einem Personenwagen und einem Roller

Am Donnerstagmorgen fuhr eine Urner Rollerfahrerin auf der Gotthardstrasse von Schattdorf herkommend in Richtung Altdorf. Zur gleichen Zeit fuhr die Lenkerin eines Personenwagens mit Urner Kontrollschildern auf der Gotthardstrasse in entgegengesetzte Richtung und bog links zur Tiefgarage des «Urnertors» ein. Dabei übersah sie die entgegenkommende Rollerfahrerin. In der Folge kam es zu einer seitlich/frontalen Kollision, wobei die Rollerfahrerin stürzte und sich verletzte. Sie wurde mit dem Rettungsdienst Uri ins Kantonsspital nach Altdorf überführt. Der Sachschaden beläuft sich auf rund 7'000 Franken.