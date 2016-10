Cham: Massive Verkehrsbehinderungen nach Selbstunfall

Ein Sattelschlepper ist in der Blegikurve in die Leitplanke geprallt und auf beiden Fahrstreifen zum Stillstand gekommen. Verletzt wurde niemand. Der Unfall führte zu massiven Verkehrsbehinderungen auf dem Zuger Strassennetz.

Am Dienstagnachmittag fuhr ein 39-jähriger Sattelschlepperfahrer auf der Autobahn A4a von Zug Richtung Luzern. In der Blegikurve verlor er die Kontrolle über sein Fahrzeug, prallte in die rechts- und linksseitige Leitplanke und kam schliesslich quer auf beiden Fahrstreifen zum Stillstand. Verletzt wurde niemand. Der Sachschaden am Sattelschlepper sowie an den Leiteinrichtungen ist beträchtlich. Der genaue Unfallhergang ist noch unklar und wird abgeklärt.

Die Autobahn A4a musste während der Unfallaufnahme und für die Fahrzeugbergung zwischen der Verzweigung Blegi und der Ausfahrt Cham in Fahrtrichtung Luzern gesperrt werden. Der Verkehrsunfall führte auf dem Zuger Strassennetz zu massiven Verkehrsbehinderungen.