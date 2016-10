Altdorf: Zwei Briefkästen mit Knallkörpern beschädigt

In der Nacht vom Samstag auf Sonntag entzündete eine unbekannte Täterschaft Knallkörper in zwei Briefkästen in Altdorf. Die Briefkästen wurden dabei beschädigt.



Der Sachschaden beläuft sich auf mehrere hundert Franken.