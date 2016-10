Zug: Fussgängerin angefahren und verletzt

Am Dienstagmorgen kurz nach 07:00 Uhr ist eine junge Frau beim Überqueren des Fussgängerstreifens an der Aabachstrasse in Zug von einem Auto erfasst worden. Die 16-Jährige wurde leicht verletzt und vom Rettungsdienst Zug nach der medizinischen Erstversorgung ins Spital überführt.