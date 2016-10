Cham: Fahrradlenkerin absichtlich umgestossen

Am Samstagnachmittag zwischen 13:45 und 14:00 Uhr fuhr eine 29-jährige Velofahrerin auf dem Trottoir der Zugerstrasse in Richtung Bahnhaltestelle Alpenblick in Cham. Auf der Höhe der Liegenschaft Alpenblick 2 stellte sich ihr gemäss ihren Aussagen ein unbekannter Fussgänger in den Weg und stiess sie absichtlich vom Fahrrad. Beim Sturz auf die Strasse verletzte sich die Frau. Der Fussgänger entfernte sich nach einem kurzen Gespräch, ohne seine Personalien anzugeben. Wer Zeuge des Vorfalls geworden ist und Angaben zum Hergang machen kann, wird gebeten, sich bei der Einsatzleitzentrale der Zuger Polizei zu melden. Gesucht wird insbesondere der am Vorfall beteiligte Fussgänger.