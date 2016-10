Sempach: Motorradlenker nach Kollision mit Auto verstorben

Am Samstagmittag ereignete sich in Sempach, Eicherstrasse, eine Kollision zwischen einem Personenwagen und einem Motorrad. Der Motorradlenker verstarb auf der Unfallstelle.



Am Samstagmittag kam es in Sempach, Eicherstrasse, zu einer Frontalkollision zwischen einem von Sempach in Richtung Eich fahrenden Personenwagen und einem entgegenkommenden Motorrad. Durch die Kollision wurde der 59-jährige Motorradlenker so schwer verletzt, dass er noch auf der Unfallstelle verstarb. Der 75-jährige Personenwagenlenker wurde zwecks Kontrolle hospitalisiert.



Die Strecke zwischen Sempach und Eich musste für den Verkehr während vier Stunden gesperrt werden. Im Einsatz standen die Feuerwehr Oberer Sempachersee, der Rettungsdienst und die Luzerner Polizei.



Es entstand Sachschaden in der Höhe von zirka 40'000 Franken.



Die Unfallursache ist Gegenstand der laufenden Untersuchung.